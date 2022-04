44-aastane Värnik paneb end proovile uuel spordialal. „Harvadel päevadel jääb trenn vahele.”

2005. aastal Helsingis maailmameistriks tulnud Andrus Värnik pole n-ö ametlikult karjääri lõpetanud, seetõttu pole ka kergejõustikuliit teda pidulikult erru saatnud, pole korraldatud eraldi lahkumisüritust, aga kõigile on selge, et odasektorisse Antslast pärit atleet enam tagasi ei tule. Aeg teeb oma töö, kunagi Eesti rekordi 87.83-ni viinud mehele ei pakuks ju rahulolu 50 või 60 meetri pikkused odakaared.

Aga spordimees on spordimees, tõmme jõusaali rassima paljudel niisama lihtsalt ei kao. Ja kui vorm on ka hea, siis miks mitte end huvi pärast siin ja seal proovile panna. 2019. aastal osales Värnik Viljandi taipoksi klubi korraldatud poksiüritusel „Adrenaline VII”, kus läks vastamisi 140-kilose Priit Einlaga ja nokautis ta esimeses ringis. Uus valdkond, mis Värnikule pinget pakub, on rammumehesport.