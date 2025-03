TIPPHETKED | TalTech/Alexela võitis Valmierat ja tegi tartlastele kingituse

Play-offi lootuse juba varem minetanud TalTech on nüüd 13 võidu ja 14 kaotusega 10. kohal. Valmiera langes 16 võidu ja 11 kaotusega viiendaks, nende ette tõusis Tartu Ülikool Maks & Moorits (16-10). See tähendab, et Tartul on lootus saada play-off`iks koduväljakueelis.