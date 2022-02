Meistrite liiga naaseb talvepausilt. Ancelotti: kavatseme PSG konkurentsist kukutada

Avamäng toimub Pariisis. Algusaeg, nagu Meistrite liigas ikka kombeks, kell 22.00.

"Oleme homse eel enesekindlad. See vastasseis on piisavalt hea, et olla ka Meistrite liiga finaal. Kavatseme ühe oma peamise rivaali selles sarjas kukutada," rääkis Ancelotti tänasesel pressikonverentsil.

Ancelotti juhendas PSG-d aastatel 2011-2013, võites 2013. aastal ka Prantsusmaa meistritiitli. "Mul on PSG aegadest head mälestused. Mulle meeldis seal töötada fännide pärast. Neil on imeline meeskond. Mauricio Pochettino teeb suurepärast tööd. Võit on neile tähtis. Sellest on oodata tipptasemel mängu," sõnas Reali loots.

"Meie jalgpall on väga sarnane. Mõlemad meeskonnad üritavad sihile jõuda nii palli vallates kui ka nõelata teineteist kiirrünnakutest. Mängijaid pole selliseks mänguks keeruline ette valmistada, nad on niigi motiveeritud."

PSG juhendaja Mauricio Pochettino: "Pean Madridi Realist väga lugu. Nad on üks suuremaid klubisid maailmas, kes on võitnud kõik. Kuid minu arvates pole selles mängus favoriiti. Mängijate kvaliteeti arvestades võiks see olla ka finaal."

Kihlveokontorites on aga PSG kerge soosik. Prantsuse hiiu võidukoefitsiendiks pakutakse 1.95, Reali koefitsiendiks aga 3.60.

Homme platsile tulevatest superstaaridest ripub kõige suurem küsimärk PSG ründaja Neymari kohal, kes oli hüppeliigesevigastuse tõttu 10 nädalat rivist väljas olnud, kuid tegi pühapäeval kaasa juba terve treeningu. Prantsuse meedia teatel kavatseb Pochettino brasiillase siiski avavileks pingile jätta.

Kindlasti jääb mängust oma endise koduklubi vastu eemale PSG keskkaitsja Sergio Ramos, keda vaevab veel sääremarjavigastus. Tõenäolisem on tema osalemine 9. märtsil toimuvas korduskohtumises.