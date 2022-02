UEFA president võrdles Euroopa tippklubisid lamemaalastega

Ceferini arvates on Superliigast unistavatel klubidel aga luulud: "Nagu maa on lame usuvad ka nemad, et Superliiga eksisteerib. Samal ajal olid nad esimesed, kes sel hooajal Meistrite liigas mängida soovisid. Uut liigat ei soovi keegi peale väheste, kes usuvad, et jalgpall tiirleb ainult raha ümber," rääkis ta Prantsusmaa väljaandele Le Journal du Dimanche.

Sloveen on täiesti veendunud, et Superliigast asja ei saa: "Ma olen kindel, et seda (Superliigat) ei juhtu, sest see on täielik nonsenss. See on populistide projekt, mis hävitaks jalgpalli. See on vastuolus kõigi meie spordivälja põhimõtetega ja ei oleks halb mitte ainult Euroopale."