Reali vastu PSG sangariks kerkinud Kylian Mbappe jäi tulevikust rääkides poliitikorrektseks

Teisipäevase mängu neljandal lisaminutil värava löönud Mbappet on meedias pikalt Realiga seostatud. Real tegi mullu suvel avalikkusele teada olevalt PSG-le vähemalt kaks pakkumist, kuid Prantsusmaa hiid lükkas need mõlemad tagasi. Samal ajal on PSG lootnud prantslasega lepingut pikendada, kuid ründaja on omakorda senised pakkumised tagasi lükanud.