Gareth Bale Realiga lepingut ei pikenda ning jätkab karjääri Londonis

Väidetavalt on britt jõudnud kokkuleppele Tottenham Hotspuriga , kes soovib mängija juba kolmandat korda enda ridadesse meelitada. Bale on varasemalt Põhja-Londoni klubis mänginud ka aastatel 2007-2013 ning möödunud hooajal, kui viibis Tottenhamis laenulepingu alusel.

Mitmete vigastuste tõttu on Bale'i mänguaeg Hispaanias õige kasinaks jäänud ning sel hooajal on ta väljakule usaldatud ainult kolmes kohtumises. Kokku on 33-aastane ründaja Madridi Reali esindanud 254 kohtumises ja löönud 107 väravat.