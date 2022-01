AMETLIK | EM-il surmaga silmitsi seisnud Christian Eriksen naaseb tippjalgpalli

29-aastane Eriksen sai eelmisel suvel peetud EM-finaalturniiri kohtumises Soomega südamerabanduse, aga nüüdseks on poolkaitsja piisavalt taastunud, et taas tipptasemel jalgpalli mängida.

Erikseni senine tööandja Milano Inter lõpetas detsembris poolkaitsjaga lepingu. Nimelt ei tohi Itaalia seaduste kohaselt südamestimulaatoriga jalgpallur Serie A-s mängida. Inglismaal on see lubatud ja ta läbis Brentfordi juures ka arstliku kontrolli.