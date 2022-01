Tagasitulek lähedal: südamerabanduse saanud Christian Eriksen hoiab vormi Hollandis, läbirääkimised Inglismaa klubiga käivad

29-aastane Eriksen on otsimas uut koduklubi. Tema senine leivaisa Milano Inter lõpetas detsembris poolkaitsjaga lepingu. Nimelt ei tohi Itaalia seaduste kohaselt südamestimulaatoriga jalgpallur Serie A-s mängida.

Praeguseks on Eriksen naasnud Amsterdami, kus ta profikarjääri alustas. Ajax teatas kodulehel, et taanlane treenib koos duubliga, et end vormis hoida seniks, kuni ta uue tööandja leiab. "Mul on väga hea meel siin tagasi olla. Tean Ajaxi inimesi, tunnen, nagu oleksin koju tagasi jõudnud," sõnas Eriksen.