Christian Eriksen: minu südamega on kõik hästi, olen valmis taas jalgpalli mängima

„Minu suureks sihiks on mängida Kataris peetavatel maailmameistrivõistlustel,” sõnas Eriksen Taani Rahvusringhäälingule antud intervjuus.

„Olen selle peale algusest peale mõelnud. See on minu eesmärk ja unistus. See on loomulikult teine asi, kas mind ka meeskonda võetakse. Töötan siiski oma unistuse nimel,” lisas Eriksen DR-ile.

„Olen kindel, et suudan väljakule naasta, kuna tunnen end hästi. Füüsiliselt olen ma heas seisundis. Seega on minu järgmiseks sihiks mängida jalgpalli ja tõestada, et olen taas varasemal tasemel,” rääkis Eriksen, kelle sõnul on tema südamele tehtud erinevaid teste ja kõik on praeguse seisuga parimas korras.