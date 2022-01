Christian Eriksen võib naasta Inglismaa kõrgliigasse

Erikseni senine koduklubi Milano Inter lõpetas eelmise kuul taanlasega lepingu, sest reeglite järgi ei või südamestimulaatorit kandev jalgpallur Serie A-s mängida.

Inglismaa kõrgliigas sellist piirangut ei ole ning nii tunneb mitu klubi Erikseni palkamise vastu tõsist huvi. Konkreetselt on taanlasega juba rääkinud Brentford, kirjutab BBC Sport.

Brentfordi eeliseks teiste klubide ees on asjolu, et meeskonda juhendab taanlane Thomas Frank. Eelmisel kevadel kõrgliigasse tõusnud klubi on hetkel Premier League`is 14. kohal.