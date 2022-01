Eesti olümpiakoondises tuvastati teine positiivne koroonajuhtum, treener on šokeeritud

Külm on eelmise aasta lõpus koroonaviiruse läbi põdenud ning seejuures andnud edaspidi kaks korda nädalas negatiivseid teste. Külma treener Indrek Tobreluts on šokeeritud. "See on meile väga suur löök, sest Susani olümpia on nüüd rikutud. Täna tegi ta väga korraliku treeningu ning ta on väga heas füüsilises vormis," ütles Tobreluts. "Paraku pole midagi teha, peame toimetama reeglite järgi ning lootma, et praegu terve olev Susan annab edaspidi negatiivseid teste," ütles ta.