Soome olümpiakoondise hooldemehed andsid positiivse koroonatesti

Soome hooldemeeste nakatumist kinnitas meie põhjanaabrite murdmaakoondise määrdejuht Mika Venäläinen. '"Jah, see on tõsi. Kaks hooldusmeeskonna liiget on [koroonaviirusega] kokku puutunud," sõnas Venäläinen Ilta-Sanomatele.

"Muidugi on väike hirm, kas mõni koondislane võis näiteks enne siia reisimist nendega kokku puutudes nakatuda. Seni on kõigi siinsete koondislaste koroonatestid olnud negatiivsed," rääkis määrdejuht.

Venäläinen lisas, et loodetavasti on teised nende hooldemehed terved ja saavad Pekingisse sõita. "Kõiki mehi oleks vaja," sõnas ta.



Määrdejuht usub, et olümpialinna mullis on nakatumise oht märksa väiksem kui Soomes või reisides. "Ma arvan, et kui päev või paar on veel niimoodi möödunud, siis saame kohapeal juba vabamalt hingata."