Norra kullalootust tabas olümpia eel halb üllatus

Enne Pekingi reisi selgus, et koroonaprotokolli tõttu ei saa olümpiale sõita Norra lumelaualiidu mänedžer Per Iver Grimsrud ja koondise treener Marius Håker.

"Kuradi pask. Kurb. Ma olin seda nii väga oodanud," kirus Håker intervjuus NRK-le.

Kui Grimsrud põeb ainult grippi, siis Håker on täielikult isoleeritud, sest tema perekonnas on koroonaviirus.

Norra lumelauameeskonna lend Pekingisse väljub esmaspäeva õhtul, kuid Håkerit ja Grimsrudi lennukis ei näe. Norra lumelaudurid peavad nüüd Pekingis kõigi igapäevaste asjatoimetustega ise hakkama saama, mis röövib mõistagi võistluste enda energiat.

"See on halvim, mis juhtuda saab. Või oleks veel hullem, kui võistlejad oleksid selle [haiguse] saanud. Seda oleme kartnud. Meil on paar aastat vedanud ja hästi läinud, aga nüüd laguneb lõpusirgel kõik laiali," kahetseb Håker.

"Kõige keerulisem on see, et me ei saa kohapeal treeningutel osaleda. Võib-olla peame proovima mõnel välistreeneril meie treeninguid kirjeldada," sõnas Grimsrud.

Lumelauasõit algab Pekingis kohe laupäeval naiste rennisõidu kvalifikatsioonivõistlusega.

"Just rennisõidus oleks kõige tähtsam, et treener oleks kaasatud. See nõuab taktikat, mistõttu oleks meil Mariust [Håker] väga vaja," lisas Grimsrud.

Grimsrudil lubatakse Hiinasse reisida niipea, kui ta on terve, kuid Håker saab Pekingisse sõita kõige varem 10. veebruaril.

22-aastane Kleveland tuli lumelaua rennisõidu maailmameistriks eelmisel aastal, lisaks on ta viiekordne X-mängude võitja ja kahekordne MM-pronks.