Eesti laskesuusataja tunnistati olümpiamängudel lähikontaktseks

Seoses Eesti olümpiakoondislase Riho Roosipõllu koroonajuhtumiga selgus, et talle lennukis lähedal istunud laskesuusakoondislane Susan Külm on tunnistatud lähikontaktseks. Külm saab siiski olümpiamängudel treeningutega jätkata, kui tema testid on negatiivsed.