Reeglid on reeglid – kõik olümpial positiivse koroonaproovi andnud inimesed eraldatakse muust maailmast. Ja Roosipõld pole sugugi ainuke, nüüdseks on Pekingi olümpial antud kümneid positiivseid proove.

„Šokki kindlasti ei olnud,“ rääkis Roosipõld umbes poolteist tundi pärast karantiinihotelli jõudmist. „On paratamatu, et keegi jääb positiivseks. Ei tea, kas enne lendu tehtud testide ajal see ei avaldunud või tekkis hiljem mingi kontakt. Tänasel päeval on seda võimatu kindlaks teha. Eks ikka ebameeldiv tunne on, aga šokki pole. Ju siis nii on. Tuleb hakkama saada.“