Venemaad ähvardab oht, et olümpia laskesuusatamise teatesõitu tuleb kõrvalt vaadata

Positiivse koroonaproovi andnud Vasnetsova on viidud karantiinihotelli, kuhu ta peab jääma vähemalt viieks päevaks. Kui ta ei anna selle aja jooksul kahte negatiivset testi ega ole asümptomaatiline, siis veel kauemaks.

"Valeria tunneb end rahuldavalt, kuid tema palavik kõigub ja tal on sümptomid. See on päris hull, et keegi peab oma esimesel olümpial sellises olukorras olema," teatas Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni pressiteenistuse juht Sergei Averjanov Venemaa meediale.

24-aastane Vasnetsova on tänavusel hooajal olnud Venemaa teatenaiskonnas asendamatu liige – tema täpne laskmine ja hea sõidukiirus aitasid venelannad nii Hochfilzeni kui Antholzi MK-etapil teisele ning Ruhpoldingis kolmandale kohale.

Vasnetsova asemel peaks nüüd Pekingisse lendama Burtasova, kuid tal pole hetkel Hiinasse sisenemiseks vajalikke lisadokumente.

"Ohutuse huvides oli vaja pidada kaks nädalat tervisepäevikut alates hetkest, kui väljastati akrediteering. Anton Babikovil on päevik, tema pidas seda. Mina sain selle info alles kolm päeva tagasi. Nüüd olen seda juba pidama hakanud,” kommenteeris Burtasova. Ta lisas, et juhtunus on süüdi Venemaa alaliidu ametnikud.

28-aastane Burtasova oli suurepärases vormis jaanuari lõpus, kui võitis EMil kaks kuldmedalit. Ta tuli võitjaks nii individuaaldistantsil kui koos Anton Babikoviga paaristeates.

Ka haigestunud Vasnetsova ja teine Venemaa laskesuusataja Irina Kazakevitš said Pekingisse lennata planeeritust kaks päeva hiljem, sest ka neil puudusid algselt vajalikud dokumendid. Neil olid puudu paberid, mis kinnitaks, et nad on eelnevalt koroonaviirust põdenud.

Mitu Venemaa koondislast, nende seas iluuisutaja Mihhail Koljada ja skeletonisõitja Nikita Tregubov, andsid positiivse koroonatesti juba enne olümpiale lendamist.