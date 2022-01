Eesti koondise jalgpallur liitub Ukraina kõrgliigaklubiga

Veres Rivne on pika ajalooga klubi, mis loodi juba 1957. aastal. Meeskonnal on läbi ajaloo olnud neli nime – Kolhospnyk, Horyn, Avanhard ja Veres. Klubi võitis eelmisel hooajal Ukriana esiliiga ajaloos teist korda ning tagasid sellega koha kõrgliigas, kus hetkel liigutakse püsimajäämise kursil. Klubi esindusvõistkonnas on hetkel vaid üks välismaallane – Kreidast saab teine.