FC Floras mänginud ründaja lahkus klubist

„Mul oli valikuvõimalusi ja Kure tundus kõige parem valik,“ rääkis 23-aastane Reinkort klubi kodulehe vahendusel. „Mulle meeldib Roman Kožuhhovski mängustiil, meeskond on iga aastaga juurde pannud ning satsi meelsus ja vaim on väga okei.“

Kuigi esmaspäeval oli Reinkortil meeskonnaga esimene trenn, siis enda hinnangul tall sisse elamisega probleeme ei ole, sest tunneb mitmeid mehi U21 koondisest ja ka mänguväljakul on varem kokku saadud. Oma eesmärgiks paneb Reinkort stabiilse ja hea mängu ning ta soovib eeskätt ise endale tõestada, et on hea ründaja. „Minu pluss on kindlasti jõud, palli säilitamine ja rünnakul duellide võitmine, kuid lõpetamine peab veelgi kliinilisemaks saama,“ leidis ründaja.