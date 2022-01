Põnev täiendus: Esiliiga suurim väravakütt liitus Paidega

Nõmme Unitedist lahkunud ja Järvamaa esindusklubiga kolmeaastase lepingu sõlminud 21-aastane Saarma lõi eelmisel hooajal Esiliigas 30 mänguga 28 väravat.

"Väga hea meel on liituda Paide Linnameeskonnaga," sõnas Saarma pressiteate vahendusel. "Olen õnnelik, et Eesti tippu kuuluv klubi nagu Paide minu tegemiste vastu huvi tunneb ja mulle sellise võimaluse on andnud. Klubi staff ja mängijad on jätnud mulle väga professionaalse mulje. Meeskonna eesmärgid uueks hooajaks on kõrged ning tahan anda oma panuse nende täitmisse. Ootan huviga eelseisvat Premium Liiga hooaega ja kohtumist Paide fännidega!"

"Tunnen Robit mängijana juba pikemat aega ning tean, et ta on mängija, kellele pole midagi kergelt kätte tulnud. Robi kasvatajaklubi Nõmme United on talle andnud head jalgpallioskused ja teadmised," sõnas Paide loots Karel Voolaid. "Robi on töökas, hea väravavaistuga ning on kõrge sisemise motivatsiooniga. Usun, et Paide Linnameeskond on sobiv klubi, kus Robi saab oma arengus teha järgmise sammu!"

"Robi Saarma tegemisi oleme jälginud juba pikemat aega," selgitas spordidirektor Gert Kams. "Robi on tõestanud ennast Esiliigas tõelise värvavamasinana, ning nüüd on noorel ja talendikal mängijal aega astuda oma karjääris järgmine samm. Mängijana on Robi selgelt väravale orienteeritud, omab väga head lööki, ning suudab väga targalt väljakul ruumi ära kasutada. Tere tulemast klubisse Robi, jätka sealt kus eelmine hooaeg pooleli jäi."

Nõmme Unitedi kasvandik Robi Saarma lõi aastatel 2010-2017 noorte Eesti meistrivõistlustel 158 mänguga 109 väravat ning jätkas võrkude sahistamist ka klubi esindusvõiskonnas, kus tema nelja eelmise aasta saldoks oli 79 väravat 115 mängus. Saarma on kuulunud ka Eesti U19 ja U18 koondiste ridadesse.

Paide pidas pühapäeval ka teise hooajaeelse kontrollmängu, alistades 2:0 Pärnu Vapruse. Paide poolelt sahistasid võrku Kaimar Saag ja Kevor Palumets.