FC Flora sõlmis lepingu andeka ründajaga

“Tunnen ennast Floras hästi ning mulle meeldib siin meeskonnas kõik – trennid ja meeskonnakaaslased. Loodan, et saan FC Floras palju õppida,” ütles Aleksandr Šapovalov . “Olen varasemalt juba mänginud FC Flora duubli eest ning osad asjad on juba tuttavad – alati on tore naasta sinna, kus oled varem olnud,” lisas ründaja.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt lisas: “Aleksandr Šapovaloviga me oleme varem koostööd teinud, kui ta meil FC Flora U21 meeskonnas mängis. Teame tema tugevusi, teame, et tegemist on väravalööjaga, teame ka millega tuleb tööd teha. Testiperiood näitas meile, et ta on persoonina küpsenud ja valmis jalgpallurina järgmist sammu astuma. Usume, et ta on heas keskkonnas ja meile heaks täienduseks.”