DELFI MEHHIKOS | Garbine Muguruza peab oma alagruppi tugevaimaks: Kontaveit on hullumeelselt enesekindel

Kõige rohkem on Muguruza oma vastastest kohtunud tšehhitari Pliškovaga, kellega tal on omavaheliste mängude saldo 2:8. Kontaveit on hispaanlannat kaks korda nii võitnud kui ka talle kaotanud. Viimati kohtuti Moskvas Kremlin Cupil, kus Kontaveidi võidunumbrid olid veenvad 6:1, 6:1.

"Arvan, et ma sain tugevaima grupi. Karolina on meist kõige kogenum, Krejcikova võitis tänavu suure turniiri (French Open) ning tal on ka üldiselt olnud hea aasta. Kontaveit on hullumeelselt enesekindel. Aga ka teine grupp on päris tugev. Pean hästi mängima, et poolfinaali pääseda," rääkis Muguruza päev enne turniiri pressikonverentsil.

Muguruza tunnistas, et pole Guadalajara kõrgmäestikutingimustega veel 100% harjunud. Tal on küll Mehhikost head mälestused, sest ta võitis 2019. aastal Monterrey turniiri, kuid selle kogemusega pole hispaanlanna sõnul midagi erilist peale hakata.

"Midagi sellist, nagu meil siin ees ootas, pole me varem kogenud. Olen küll Mehhikos hästi mänginud, aga hoopis teistes oludes. Mul on kohanemisega raskusi olnud, aga tunnen end iga päevaga järjest paremini ning loodetavasti saan homme näidata oma parimat versiooni," sõnas Muguruza.

"Tavaliselt on neli-viis päeva võistluspaigaga kohanemiseks hea ettevalmistus, kuid sellised erilised olud nõuaksid natuke pikemat harjumist."

Muguruza lisas, et kõige raskem polegi kõrgusel 1500 meetrit merepinnast füüsiliselt harjuda, vaid pigem vajab hõredas õhus harjumist palli käitumine. "Hingamise saab kiiresti paika, keha harjub sellega ära. Raskusi valmistab lihtsalt palli kontrollimine ja tennisega harjumine. Aga ilmselt on see ühtmoodi raske kõigile. Annan endast parima ja eks näis, kuidas läheb. Võtan nendes oludes mängimist kui suurepärast kogemust. Olen väga põnevil," lisas ta.

Muguruzale kui Venetsueela-Hispaania segaperre sündinule oli WTA aastalõputurniiri kolimine Hiinast Mehhikosse meeldiv üllatus.

"WTA finaalturniiril osaleda on alati ture, aga üks asi on seda mängida Hiinas, hoopis teine asi Ladina-Ameerikas. Tennis ei ole siinkandis naiste jaoks sugugi prioriteet. Loodetavasti nüüd inimesed näevad, et see on võimalik! Ootan juba põnevusega, et saaksin Mehhiko publiku ees mängida."