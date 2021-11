DELFI MEHHIKOS | Kontaveidi esimene vastane Krejcikova tekitas endale eriti tiheda graafiku: "See otsus sündis südamest"

Võrdluseks: Krejcikova esimene vastane (täna kell 22 Eesti aja järgi) Anett Kontaveit on mõlema mänguliigi peale pidanud 69 kohtumist. Kõige vähem on Kontaveidi alagrupist tänavu väljakul käinud Garbine Muguruza (60 matši), Karolina Pliškova on pidanud neli matši rohkem.

"Hooaeg on olnud väga-väga pikk, aga samas ka väga-väga edukas. Üritan püsida nii värske, kui ma saan. Proovin teha kõike õigesti alates treeningutest ja füüsilisest ettevalmistusest. Teen kõik, et sel nädalal hästi mängida," rääkis tänavu nii üksik- kui ka paarismängus French Openi tšempioniks tulnud Krejcikova.

Küsimusele teda Prahas naiskondlikult turniiril kimbutanud väikse jalavigastuse kohta ütles tšehhitar: "Tunnen end praegu tervena ja hästi. Keha töötab ilusti. Loodan, et see jääb ka nii. Olen lihtsalt pidanud nii palju mänge sellepärast, et mul on hästi läinud. Hooaja alguses ma seda ei oodanud."

Mängijad nagu Pliškova, Muguruza ja Paula Badosa loobusid aastalõputurniiri nimel Billie Jean King Cupist. Krejcikova ütles, et temal selline mõte peast läbi ei käinud.

"Ma olen alati tahtnud oma kodumaad esindada. Ma pole kunagi sellisest võimalusest kergelt loobunud. See oli otsus, mis tuli südamest. Tahtsin esindada oma riiki Prahas meie suurimal areenil. Olen seal varem eelmise generatsiooni mängijate - Petra [Kvitova], Lucie [Šafarova] - matše käinud vaatamas ja näinud neid karikat võitmas. See oli minu jaoks juba toona eriline ja tõeliselt motiveeriv," põhjendas ta.

"Kui ma nägin, et Billie Jean King Cup toimub Prahas ja aastalõputurniir kohe peale seda Guadalajaras, ei tekkinud mul mingeid küsimusi. Tahtsin osaleda mõlemal turniiril. See otsus tuli mul südamest ja ma tunnen end sellepärast hästi."

Delfi uuris Krejcikovalt, mida ta arvab oma alagrupivastastest ning millise mänguplaaniga kavatseb ta Kontaveidi vastu astuda.