Tenniseekspert: Anett Kontaveit sai finaalturniiriks hea loosi

"Pigem on see hea loos," sõnas Kallus Delfile. "Kindlasti on tal näiteks Muguruza vastu hea mängima minna, teades, et sa oled ta alles alistanud. See annab enesekindlust. Pliškova on see tüdruk, keda Anett veel alistanud ei ole. Ta [Pliškova] ei ole aga viimasel ajal väga head tennist näidanud, mis võiks anda lootust. Ja kui vaadata turniiri esimest ja teist paigutust, siis ma usun, et Krejcikova on Aneti jaoks parem vastane kui Arina Sabalenka. Ka Sabalenkat pole Anett suutnud veel võita. Ma ütleks, et see on hea alagrupp."