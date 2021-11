DELFI VIDEO MEHHIKOST | Anett Kontaveit erakordsetest tingimustest: tuleb väljakul endaga võimalikult lahke olla

"Siin ei ole head või halb aloosi. Kõik on väga motiveeritud seda turniiri mängima ja väga hästi esinema. Ma ei ole sellest väga midagi mõelnud. Iga kohtumise jaoks tuleb väga valmis olla ja endast sel päeval parim anda," rääkis avamängus maailma kolmanda reketi Barbora Krejcikovaga kohtuv Kontaveit päikeselises Mehhikos Delfile ja Eesti Päevalehele.

Guadalajara turniiri eripära peitub kõrgmäestikutingimustes (1500 meetrit), millega harjumine on kõigile mängijatele raskusi valmistanud. Kontaveit meenutas intervjuus Delfile esimest harjutuskorda, kui pall ei tahtnud sugugi seda teha, millega ta tavatingimustes on harjunud. Juttu tuli ka turniiri eesmärkidest ning sellest, kuidas konkurentide kiidusõnad Kontaveidile on mõjunud.