Teravad süüdistused, spordikohtuga ähvardamine ja mõttemängud. Red Bull ja Mercedes on valmis kõigeks, et tiitel võita

Tänavu on üle mitme aasta saanud F1 sarja fännid nautida vägevat tiitliheitlust kahe erineva tiimi ja nende sõitjate vahel. Kord on üldliider Lewis Hamilton, kord aga Max Verstappen. Õigele tiitliheitlusele omaselt on mehed tänavu juba kahel korral kokku põrganud. Türgi GP eel on Hamiltoni edu Verstappeni ees vaid kaks punkti.

Sugugi väiksem lahing ei käi ka tiimijuhtide vahel, kes üksteisele pidevalt kaikaid kodaratesse loobivad. Eriti häälekalt võtavad sõna Red Bulli pealik Christian Horner ja nõunik Helmut Marko, kes pidevalt Mercedese suunas süüdistusi teele saadavad. Mercedese leeri esindab tiimi juht Toto Wolff, kes ei karda kunagi oma tiimi eest seista. Kaks leeri on varemgi omavahel lahingut pidanud, kuid tänavu on pinged kerinud haripunkti.