AMETLIK | Red Bulli F1 meeskond avaldas uue hooaja sõitjate koosseisu, Vips veel võimalust ei saanud

Kuningliku vormelisarja meeskonda Red Bulli ja selle tütartiimi AlphaTauri sõitjate eest vastutav Helmut Marko teatas hiljuti, et juba sel nädalal toimuva Belgia GP ajal võidakse välja kuulutada, kes tuleval hooajal nende meeskondade eest kihutavad.

Nii läkski, kui reedel teatati, et koostööd pikendati Pereziga. "Checo on meeskonnas väga hinnatud liige, kelle kogemus ja sõiduoskused on MM-tiitli heitluses üliväärtuslikud," rääkis pressiteate vahendusel Red Bulli pealik Christian Horner.