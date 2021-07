Hamiltoni ja Verstappeni kokkupõrge läheb Red Bulli tiimile maksma üüratu summa

"See avarii on meile maksma läinud umbes 1,8 miljonit dollarit ja sellisel õnnetusel on meie eelarvele suured tagajärjed," sõnas Horner.

Red Bulli boss sõnas ka, et nad on endiselt pettunud Hamiltoni pidustustes ja võidu tähistamises. "See on lugupidamatu ja ebasportlik oma konkurendi suhtes," ütles Horner.