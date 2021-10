Alonso vabandas Schumacheri ees: võtan süü enda peale

"Meie jaoks oli see ebaõnne täis võistlus. Tegime hea kvalifikatsiooni ja saime esmakordselt tänavu viienda koha," sõnas Alonso F1 sarja kodulehe vahendusel. "Olime viiendal kohal aga ainult 200 meetrit. Sellest on kahju, sest minu arust pole õnn tänavu meiega olnud."

17. kohale langenud Alonso põrkas peagi kokku aga Haasi sõitja Mick Schumacheriga. Selle eest teenis juba Alonso viiesekundilise trahvi. "Me põrkasime kokku, Schumacher tegi kahjuks spinni ja mina sain karistada," meenutas Alonso. "Võtan süü omaks, vabandan, et temaga kokkupõrke põhjustasin. See juhtus aga ainult sellepärast, et olin tol hetkel 14. kohal, kus ma poleks pidanud olema. Tundub, et õnn väldib meid sel aastal."