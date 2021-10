Red Bulli vormelitiim üritas noort britti meeskonda meelitada

Kuigi Marko hindab Norrist väga kõrgelt, peab ta Verstappenit veel suuremaks talendiks. "Ma olen uhke, et julgesime Maxi juba 16-aastaselt F1 tuua. Me pole temas pidanud kordagi kahtlema. Ta on alati ülimalt keskendunud ega lase end millestki häirida, et jahtida võitu. Max on minu jaoks endiselt parim, sest ta suudab igasugustes tingimustes tulemuse tuua. Ta tõestas seda taas Sotšis."