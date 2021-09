Lewis Hamilton vastas Red Bulli kriitikale: ma ei väitnud kordagi, et olen suremas

Mäletatavasti põrkasid tänavu tiitli eest heitlevad mehed Itaalia GP-l omavahel kokku, mille tagajärjel veeres Verstappeni Red Bull ohtlikult üle Hamiltoni pea. Pärast võistlust kurtis Hamilton, et tal on pea- ja kaelavalu ning Gazzetta dello Sporti andmetel lasi britt hiljem end New Yorgis arstidel üle vaadata.

Red Bulli tiimi nõuandja Helmut Marko süüdistas aga Hamiltoni vigastuse teesklemises. "Hamilton üritas veel kruusast välja pääseda ja tagasi pöörata, kui Verstappen oli juba autost väljas. Meditsiiniauto nägi seda ja sõitis kohale. Ja siis algas näitemäng, mille kohaselt on vaene Hamilton vigastada saanud ja nii edasi," rääkis Marko.

Venemaa GP eelsel pressikonverentsil andis Hamilton vastulöögi. "Ma eriti ei kuula, mida need individuaalid räägivad," rääkis Hamilton. "Kui auto pähe maandub, on paramatu, et tunned ebamugavust."

"Ma tundsin sõidu järel veidi valu ning ütlesin, et lähen kontrolli," jätkas Hamilton. "Ma ei öelnud kordagi, et olen suremas. Mõistsin aga, kuidas millisekundi jooksul võib kõike juhtuda. Olen väga tänulik. See oli pingeline hetk."

Verstappenil on MM-sarja üldliidrina koos 226,5 punkti. Hamilton kaotab talle vaid viie silmaga.