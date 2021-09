Lionel Messi sai vigastada, ohtu sattus ka põnevusmäng Manchester Cityga

34-aastane Messi sai trauma liigamängus Lyoni vastu, kus argentiinlane teisel poolajal pingile võeti. Kui alguses räägiti, et Messi oli vahetuse pärast pettunud, siis hiljem avalikustati, et põhjuseks oli vigastus.

Messi läbis teisipäeval MRT uuringu ning see tuvastas vasaku põlve kerge põrutuse. Seejärel otsustas PSG, et Messi jääb eemale võistkonna tänasest liigamängust Metzi vastu.

Juba laupäeval ootab PSG-d Prantsusmaal liigamäng Montpellieriga ning järgmise nädala teisipäeval (28. septembril) kohtutakse meistrite liigas Manchester Cityga. Väidetavalt on võimalus, et Messi jääb trauma tõttu eemale ka nendest kohtumistest. PSG andis teada, et Messi tervisliku seisundi kohta antakse täpsemat infot hiljemalt neljapäeval.