Leping lekkis meediasse: Messi teenib PSG-s kolme aastaga üüratu summa

Endise Barcelona pallivõluri kolme aasta palk on PSG-s 110 miljonit eurot. 30 miljonit sellest saab ta kätte sel hooajal, järgmisest aastast tõuseb aastapalk 40 miljonile.

Messi on end PSG-ga sidunud 2024. aastani, mil ta on 37-aastane.

Hetkel on Messi palk võrdne Neymariga omaga, kuid järgmisel aastal liiguvad nende meeste sissetulekud vastupidises suunas. Kolmas PSG superstaar Mbappe teenib praegu aastas 25 miljonit eurot, kuid tema leping lõpeb järgmisel suvel ning läbirääkimistest uue lepingu osas on Prantsusmaa koondislane loobunud. 1. jaanuarist võib Mbappe juba vabalt kõnelusi alustada teiste klubidega. 22-aastast välejalga on viimasel ajal meedias seostatud Madridi Realiga.