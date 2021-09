Staaridest kubiseva PSG mängija: ma ei mõista, miks just meilt eeldatakse Meistrite Liiga võitu

Tänavusel hooajal seitsme mänguga neli väravat löönud Ander Herrera sõnas, et ei mõista, miks peetakse just PSG-d peamiseks tiitlipretendendiks. "Ma ei mõista, miks teistelt suurklubidelt ei oodata võitu nii palju kui PSG-lt," rääkis poolkaitsja väljaandele Marca. "Minu arvates on Meistrite Liigas kahel järjestikusel hooajal vastavalt finaalis ja poolfinaalis mängimine imeline saavutus. Seda eriti nii noore klubi kohta."