Messi tegi terve trenni kaasa. Mida see homse suure mängu eel tähendab?

Eelmise nädala kolmapäeval ja laupäeval Prantsusmaa kõrgliigas mängud vahele jätnud Messi tegi esmaspäeva hommikul terve treeningu kaasa. PSG peatreener Mauricio Pochettino kinnitas, et Messi on piisavalt terve, et ta homse mängu koosseisus üles anda.

"Me ootame homseni, enne kui kinnitame, kes mängus osalevad. Kas ma saan kinnitada, et Messi on teisipäeval seal? Ma ei avalda kunagi meeskonda päev enne mängu. Me näeme seda homme," ütles Pochettino täna.

"Leo olukord on pisut sarnane Marco Verratti omale. Tal läheb väga hästi. Ma arvan, et ta on koosseisus, aga ma pole veel algrivistust otsustanud," võrdles Pochettino Messi vigastust viimased neli mängu põlveprobleemi tõttu vahele jätnud poolkaitsja Verratti seisundiga.

Küsimustele Messi kohanemisprobleemide kohta uues linnas ja meeskonnas vastas Pochettino: "Ta veetis Barcelonas 20 aastat. On normaalne, et ta tundis seal end nagu kodus ning siin on tema jaoks kõik uus. Ta ei saabunud just kaua aega tagasi."

Meistrite liiga alagrupiturniiri esimeses mängus tegi PSG Club Brugge'ga 1:1 viigi, Manchester City purustas RB Leipzigi 6:3.