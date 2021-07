TÄNA OLÜMPIAL | Vehklejad alustavad juba poole viie paiku, võistlustules ka Kontaveit ja veel viis eestlast. Pluss hobune!

Eesti suurimad lootused on seotud naiste epeevehklemise individuaalvõistlusega, kus kõik kolm meie sportlast ( Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Katrina Lehis ) võivad hea võistluse korral medalimängu sekkuda. Naiste turniiril on kokku 34 osalejat - kõik Eesti sportlased alustavad teisest ringist ehk 32 parema seast.

Eestlannadel on finaali jõudmiseks vaja seega järjest alistada neli vastast, kuldmedaliks viis vastast. Puhtteoreetiliselt on võimalik ka Eesti kolmikvõit, sest kõige varasemalt saaksid eestlannad omavahel kokku minna poolfinaalis (Lehis-Beljajeva).

Alguse saab ka naiste tenniseturniir, kus Eestit esindab maailma 28. reket Anett Kontaveit. Avaringi loos Kontaveidile suurt hõlpu ei andnud: juba 64 parema seas tuleb tal vastamisi minna kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 19.), kes on sel aastal näidanud head hoogu. Tänavu on Kontaveit ja Sakkari juba kohtunud kahel korral (Melbourne'is kõvakattel jäi peale Kontaveit, Madridis liival Sakkari). Kontaveidi ja Sakkari kohtumine on kavas kolmanda väljaku teise kohtumisena (esimene kohtumine algab kell 5.00), mis tähendab, et eelduslikult võiks eestlanna kohtumine alguse saada 6.30-7.00 paiku.