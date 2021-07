DELFI TOKYOS | Ujujad kiidavad olümpiatoitu ja ootavad rekordeid

„Treeningtingimused on head, toit samuti, unega on nii ja naa, pole veel ajavahega harjunud. Aga aega on, stardini jääb viis päeva,” selgitas teisel olümpial osalev Allikvee.

Olümpiadebütant Jefimova kiitis samuti toitu, magab hästi ja oli üllatunud, et sportlasküla nii suur on. „Vabal ajal käin jalutamas ja kiikan poodidesse – mõni suveniir tuleb koju viia, sest harva toimuv olümpia on erakordne võistlus.”

Ka Zirk – temalegi on Tokyo mängud esimesed – on toiduga rahul, kuid leidis, et olümpiakülas on vahemaad pisud pikad. „Üllatusi pole olnud ja mullis elamisega olen harjunud, erinev on vaid see, et testida tuleb iga päev,” selgitas ta.

Kui kiire on olümpiabassein, otsesel veel öelda ei osata, kuid kindlasti üks maailma kiiremaid. See on Tokyos hea võimalus eneseületamiseks, mida Jefimova soovibki teha. „100 meetris rinnulis ja ehk ka 200 meetris sihin isiklikku rekordit ja poolfinaalikohta.”

Allikvee on realist ja arvas, et alla isikliku margi pole poolfinaali pääs võimalik, seega eesmärk on selge.

Zirk muigas, et viimane kuu on temalt aina küsitud, mida ta olümpialt loodab. „Ennustama ma ei hakka, kavatsen olümpiat nautida ja anda endast parima.”