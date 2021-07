PEEP PAHV | Sportlaste palgapäev, taustaks kesine telelavastus

Seda, et Tokyo olümpiamängud pole tavalised, on räägitud söögi alla ja peale. Kavandatust aasta hiljem toimuval olümpial tunduvadki paljud asjad veidrad. Koroonaviirusega seotud piirangud kummitavad sisuliselt igal sammul. Mõned neist on mõistetavad, mõned mitte, kuid viimase pooleteise aasta jooksul kogetu põhjal on juba nagunii vähe asju, mis panevad kulmu kergitama.