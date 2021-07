Eesti vehklemine on anomaalne. Pärast taasiseseisvumist on võidetud 38 tiitlimedalit. Meil on kahekordne maailmameister, maailmameister, naiskondlikud maailma ja Euroopa meistrid, poodiumile on pääsenud ligi 20 vehklejat, aga mida pole, on autasu olümpialt. Ei ainsatki. Isegi kahvatut pronksi mitte.