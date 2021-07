Vassiljev: olen selline natuke vastik inimene ja tahaksin, et areng toimuks veelgi kiiremini

„Ma olen selline natuke vastik inimene ja tahaksin, et see areng toimuks veelgi kiiremini. Üldiselt olen ma kindlasti rahul ja euromängud annavad iga aastaga kogemust ja enesekindlust juurde. Millalgi peavad need hetked tulema, kus oleksime ka tugevamate vastu mängus sees. Suurema osa mängust olimegi, kuid jäime viimasel 20-30 minutil ikkagi surve alla,” rääkis Vassiljev mängujärgsel pressikonverentsil.

„Legia on Poolas see klubi, kellel on kõige rohkem võimalusi ja potentsiaali. Nad panustavad igal aastal sellesse, et jõuda Euroopas kaugele. Meie jaoks on nad kindlasti väga tugevad vastased. Nad on suure motivatsiooniga klubi ja tahavad igal aastal Meistrite liigas mängida. Alati see ei õnnestu, kuid soov on olemas,” rääkis Vassiljev.