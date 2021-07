Jürgen Henn poolakate väravatest: vaja on toetust ja aidata need probleemid ära lahendada

„Lõpp oli meie jaoks raske. Kuni 60. minutini oli isegi võrdne mäng. Hea on see, et seeria on alles poole peal. Peame järgmises kohtumises võitlema hea tulemuse eest,” sõnas Henn pressikonverentsi alustuseks. „Meie mängijad pidid andma endast kõik. Meie jaoks oli see keeruline mäng.”

„Lõpuks on siiski kahetised tunded. Mängisime ju terve kohtumise väga hästi. Teisest küljest keskendume nüüd sellele, et me ei kaotanud suurelt ja teine poolaeg on alles ees. Tallinnas on võimalus veel võidelda edasipääsu eest. Paneme korduskohtumises endast kõik välja. Me ei ole veel loobunud,” lisas Henn.

Legia esimene värav jääb paljuski Markus Soometsa hingele, kes lasi Bartosz Kapustka üle väljaku purjetada ja seejärel ka värava lüüa. Võõrustajate teine tabamus jääb Markus Poomi hingele, kes suunas karistuslöögi järel palli täpselt Rafael Lopese jalale.

„Kõigepealt analüüsin videot ja vaatan, mis infot on vaja mängijatele anda. Vaja on toetust ja aidata need probleemid ära lahendada. Teine värav jäi minu jaoks natuke kaugeks,” rääkis Henn tabamustest ja Flora mängijate rollidest nendes.

Kohtumisele tervikuna tagasi vaadates tõdes Henn, et vastaste kiire värav võis ilmselt neid isegi aidata. „Meil õnnestus mänguplaani hästi täita. Mängisime niimoodi, milleks olime taktikaliselt valmis. Vastaste varajane värav ka natuke aitas. Sellisel juhul annab favoriit tihti natuke järgi. Saime niimoodi mängu sisse. Viigivärava järel proovisid nad publiku toel ja vahetustega mängu muuta. Meil jäi sel tasemel kogemusi ja jõudu puudu,” sõnas Henn.

Seeria korduskohtumine peetakse 27. juulil Tallinnas.