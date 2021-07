FOTOD | Vassiljev Legiaga peetava kordusmängu eel: Poola meedias meid tõsise vastasena ei võeta

„Neil on kohustus meist jagu saada. Meie tahame ja unistame, et saaksime Euroopas kauem mängida. Neil on kohustus. Kui jälgida, mis Poola meedias kirjutatakse, siis meid tõsise vastasena ei võta. Ainuke, kes meiega arvestab, on Legia peatreener ja nende mängijad,” kirjeldas Vassiljev Poolas valitsevaid olusid.

Vassiljev mängis ise aastaid Poolas ning räägib ka sealset keelt. Seega jälgis ta avamatši järel ka sealse meedia reaktsioone.

„Nad hoidsid seda joont, et meie (Flora) oleme väga keskmine punt ja Legia ei mänginud oma head jalgpalli. Meid keegi ei kiitnud,” edastas Vassiljev loetut. „Surve on Legia peal. Pigem nemad tunnevad, et just nemad peavad sellest seeriast edasi minema. Kui ei lähe, siis tulevad neil raskemad päevad.”

Legialt oodatakse igal aastal Poolas meistritiitlit ning Meistrite liigas alagrupiturniirile jõudmist. Kuna just viimane ülesanne jääb reeglina täitmata, siis vahetuvad seal tihti ka peatreenerid.

„Legia ei ole see klubi, kus on pikalt üks mängujoonis. Kui ma ei eksi, siis viimasel ajal on kõige pikema ametiajaga peatreener olnud veidike üle aasta. Seega on nende mängujoonis alati ametis oleva peatreeneri nägu. Nad tahavad alati võita kõike, mis võimalik. Eurosarjas ei ole nende eesmärgiks Konverentsiliiga alagrupiturniir, nende sihiks on ikka Meistrite liiga,” pajatas Vassiljev veidike ka vastaste siseelust.

Teisipäevasele kordusmängule otsa vaadates tõdes Vassiljev, et avamängu napp kaotus oli valus, kuid kõik võimalused on endiselt olemas. „Iga kaotus on valus. Sellisel viisil kaotada veel valusam. Esimene reaktsioon oli pettumus. Teame, et kokkuvõttes oli see alles esimene poolaeg. Tulime Tallinnasse normaalse tulemusega, mis annab meile võimaluse. Peame keskenduma ning proovima kaalukaussi oma poole viia,” sõnas ta.

Kohtumine Lilleküla staadionil algab kell 19.00.