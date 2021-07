BLOGI | Levadia naaseb Iirimaalt väärt tulemusega, pikast mängukeelust vabanenud Vaštšukilt kaks väravat

„Võrreldes selle ajaga on nende koosseisus muutunud ainult mõned mängijad. Mänguliselt tegutsevad nad täpselt samamoodi nagu toona,” sõnas kohtumise eel Levadia kaaspeatreener Vladimir Vassiljev. „Meie jaoks on võti palli valdamine. Peame olema distsiplineeritud ja me ei tohi kergelt palli kaotada. Usun, et oleme ka avaringi krambist üle saanud. Päris krambiks ma seda ei nimetakski, kuid euromängud on alati teistsuguse olekuga. Usun, et mehed on nüüd olukorraga kohanenud ja järgmiseks vastaseks valmis.”