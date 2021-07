BLOGI | Valus kaotus: Flora võitles Poolas südikalt, kuid Legia võitis lisaminutite väravast

Ojamaa sõnul on praegune Legia võrreldes aastate taguse ajaga võrdlemisi samas seisus. „Klubi on endiselt vaieldamatult kõige suurem klubi Poolas. Kindlasti tahavad Poola liigas kõik mängijad jõuda sinna,” rääkis Ojamaa. „Ootused nende ümber on igal aastal kõrged. Kõik alla meistritiitli on neile pettumus. Nende eesmärk on minna Euroopas alagrupiturniirile välja. Meie eesmärk on näidata oma tugevusi. Tahame näidata, et oleme siin kohal ja võime siit ka hea esituse ja õnne korral edasi minna,” rääkis Ojamaa.