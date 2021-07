FOTOD | Henn Flora eurohooajast: magada saab vähe. Treeneritel vabu päevi pole

Praeguseks on Floral kolm euromängu peetud ning vähemalt viis kohtumist on veel garanteeritud. Kui eestlased peaksid jõudma ka alagrupiturniirile, siis lisanduks veel kohe kuus matši. Lisaks tuleb vahepeal oma oskusi näidata ka koduses liigas.

„Magada saab vähe. Treeneritel vabu päevi pole. Ka reisimise ajal kulub iga vaba hetk vastaste analüüsimisele ja plaanide väljamõtlemisele. Päevad on selles mõttes sarnased, kuid hotelli ja laagrite elu on elatud küll,” kirjeldas Flora peatreener Jürgen Henn võistkonna praegust igapäevaelu.

Teisipäevasele mängudele ette vaadates tõdes Henn, et omad võimalused on Floral olemas ning kindlasti tuleb teha skoori. „Oleme võtnud erinevad momendid läbi. Palli valdamine, palli võitmine ja standardolukorrad. Need on kohad, kus võime olla ohtlikud. Oleme vaadanud, et Legiale on üldse löödud vähe väravaid. Peame uskuma ja oma võimalikud variandid läbi käima,” rääkis Henn.