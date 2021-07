Libakontost ringlema läinud pöörane spekulatsioon: Bayern ja Liverpool peavad Paide noormängijale jahti

Other clubs interested in his signature include #Ajax & #DerbyCounty . Mart Poom is a former Derby County player and they believe he can convince Einer to sign for them. 🇪🇪🇪🇺

Eineri uudise leiab veel sellisest portaalist nagu Tribalfootball.com, kes toob mängijas huvituvate klubide ringi veel Amsterdami Ajaxi ja Derby County – seegi info on Albert Veissist ringlema läinud. Veiss lisab: "Mart Poom on endine Derby County mängija ning nad usuvad, et just tema saab veenda Einerit nendega liituma."

"Tegu on kindlasti pigem tulevikumängijaga, kuid saab olema huvitav näha, kas ta valib kohe suure ülemineku või oleks tal parem jääda koju ja mängida rohkem täiskasvanute jalgpalli, mis tema arengule kasuks tuleks," kirjutas veel Caughtoffside veebileht.

Esiliigas mängiva Paide U21 meeskonna eest on Eineril tänavu kirjas üheksa mängu ja üks värav, eelmisel aastal lõi ta Esiliiga B-s ehk Eesti tugevuselt kolmandas liigas 16 mänguga neli väravat.

Portaal väidab, et Einer on juba Paide esindusmeeskonnas kanda kinnitanud ja löönud nende eest mõned väravad, kuid see ei vasta tõele. Premium liigas tegi ta oma debüüdi 25. juunil Tartu Tammeka vastu, saades vahetusest väljakule 17 minutiks. Esimese ja seni ainsa täismängu tegi ta Paide põhitiimis mullu 5. augustil Eesti karikavõistlustel Viljandi Tuleviku U21 vastu, lüües 9 : 0 võidumängus ühe värava.

Uudise on teiste seas üles korjanud vutiportaal Caughtoffside.com, kes kirjutab: "Noore mängija puhul, kes mängib kehvema tasemega kohalikus liigas, on alati raske hinnata, kui hea ta on, aga kui nad skoorivad täiskasvanute tasemel, peab neis midagi erilist olema."

Big European clubs including #BayernMunich & #Liverpool are interested in #Paide Linnameeskond attacker Matrix Einer. The 17-year-old Estonian has a contract that expires in 2022, but as he is U23 will be subject to a tribunal. 🇪🇪🇪🇺

Veiss väidab, et Eineril hoiab lisaks Bayernile ja Liverpoolile silma peal ka Moskva CSKA, kes on valmis Eestisse Esiliiga mängule, kus Einer peamiselt tegusid teeb, oma skaute saatma. Noormehe üleminekusummaks pakutakse 3 miljonit eurot.

Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli nimetab uudist hapukurgihooajal välja mõeldud spekulatsiooniks.

"Poisi isa ka juba helistas ja küsis, kumma nad peaksid valima," muigas Pruuli. "Ma eeldan, et see läheb sellesse kategooriasse, kuhu kuuluvad hapukurgihooajal välja mõeldud uudised enne mujal maailmas augustis lahti minevat üleminekuteakent. Ühte Twitteri säutsu on jaganud väga kaheldavad väljaanded ja Inglise portaalid. Matrix paistab antud juhul olevat lihtsalt õnnetu kannatanu."



"Meil pole õrna aimugi, kes ta on. Oleme sellest loost väga hämmastunud," ütlesid meile Läti Delfi kolleegid.



Eineri on teravamalt luubi alla võtnud ka selline portaal nagu footballtalentscout.net, kes toob välja, et noormees võib mängida nii kaitsva, kesk- kui ka ründava poolkaitsja kohal. Tema turuväärtuseks on hinnatud 10 000 eurot, suurimate trumpidena nimetatakse söötmist, platsinägemist, tehnikat ja pallikontrolli. Mängijatüübilt võiks Einer portaali hinnangul meenutada Hollandi koondislast Frenkie de Jongi (FC Barcelona).

Miks libauudiseid levitatakse?



Lähemal vaatlusel selgub, et Albert Veiss on üldse väljamõeldud tegelane. Läti Delfi kontaktide hulgast teda ei leia. Tema esimene Twitteri postitus pärineb 24. juunist. Oma kontol on ta usaldusväärsuse tekitamiseks jaganud mõnda Läti Delfi spordiuudist, mille autor ta ei ole, ja mitmeid muid spekulatsioone ning kinnitatud üleminekuid Euroopa tipptasemel vuti kohta. Facebookis temanimelist isikut ei eksisteeri.

Maailma tippjalgpallis on libauudiste levitamine üleminekute teemal suhteliselt levinud. Peamiselt tehakse seda selleks, et panna mõne mängija suhtes teisedki klubid kõrvu kergitama, või et survestada mõnd konkreetset meeskonda mingit mängijat kiiremini soetama, kirjutades ka teiste tippklubide (väljamõeldud) huvist.

Olukorda võib võrrelda kinnisvaraturuga, kus maakler ütleb, et tema korterit on vaatamas käinud juba viis inimest, kuid tegelikult pole veel keegi. Antud juhul paistab aga kangesti sedamoodi, et Albert Veissi taga peitub lihtsalt end lõbustada püüdev jalgpallihuviline – paiskame mingi uudise avalikkusse ja vaatame, mis juhtub!