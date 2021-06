Rõõmsameelne Zahovaiko pärast suurepärast lõppu: hääl on kähe, kuna laulsin abikaasale serenaadi

„Tegime palju vigu. Meie tase võimaldab enamat. See enam oli teisel poolajal ka näha. Vahepeal on mingi paanika. Võib-olla ülemotiveeritus. See on minu kala. Tahan viia mängijad staadiumisse, et minnakse väljakule purema. Seda ma esimesel poolajal ei näinud. Küll aga tundus, et riietusruumijutt vahetult enne esimest poolaega mõjus hoopis teiseks poolajaks,” avaldas juhendaja.