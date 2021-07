Zahovaiko avaldas Klavani rolli homses euromängus ja andis meediale ninanipsu

Keset pressikonverentsi kasutas Zahoivako võimalust ja pöördus Poola ajakirjanike suunas. "Pöörake ümber. Kui mitut Eesti ajakirjanikku te näete? See tähendab, et mitte keegi ei usu meisse. Need, kes homme mängule tulevad, nemad usuvad. Proovime näidata, et oleme suured sõdalased," vahendab peatreeneri sõnavõttu Soccernet.ee portaal.

Paide teatas Klavani palkamisest 1. juulil A. Le Coq Arenal klubi kontoris toimunud pressikonverentsil.

"Ma arvan, et olen läbi aastate Paide tegevusega kursis olnud. Nad on iga aasta jõudsalt arenenud ja mängivad nüüd juba eurokohtade peale. Mulle meeldib kogu klubi visioon. Eks ma mõtlesin kaua ja hetkel tundub see kõige õigem otsus," selgitas Klavan ülemineku põhjuseid.

"Eesti läbi aegade parima jalgpalluri liitumine Paide Linnameeskonnaga tähistab meie klubi jaoks uut verstaposti. Ragnari välismaal saadud kogemus on meie noore klubi jaoks hindamatu väärtusega. Ragnar on professionaal selle kõige paremas tähenduses. Mängumees suure algustähega. Tema liitumine toob meie kaitseliini maailmatasemel kvaliteeti kaitsefaasis ja vajalikku küpsust palliga mängus. Lisaks on Ragnari näol tegemist mängijaga, kes on oma professionaalsusega eeskujuks igale noorele Eesti jalgpallurile," rääkis klubi spordidirektor Gert Kams Klavani tähtsusest meeskonnale.

Paide ja Wroclawi Slaski kohtumises pannakse pall mängu homme Pärnu Rannastaadionil kell 21.00.