Klavani uudis püstitas Paide linnameeskonna sotsiaalmeedias rekordeid, euromängu piletid lähevad nagu soojad saiad

"See uudis lõi üle kõik meie sotsiaalmeedia rekordid. Kui seni oli Facebookis like'ide maksimum 600, siis eile tuli neid ühe päevaga juba üle 1000," rääkis Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli. "Ausalt öeldes sai ka kohalikku meediat jälgides aeg otsa. Täna oli ka üks Liverpooli väljaanne uudist jaganud. Traffic (inimeste liikumine sotsiaalmeedia kontodel - toim) on olnud väga suur."

Paide linnameeskonna postitus Twitteris Klavani soetamise kohta on praeguseks ületanud 7400 like'i piiri - number, mille üle oleks uhke iga Eesti jalgpalliklubi.



Paide klubi president Veiko Veskimäe avaldas lootust, et Klavan saab uut klubi esindada juba 8. juulil, kui Paide võõrustab kell 21 Pärnu rannastaadionil Poola tippklubi Wroclawi Slaski. Eile avati ka piletimüük. Pääsmed on Piletilevis saadaval naeruväärselt väikse hinnaga (4.90 õpilane/tudeng/pensionär, 8.90 täispilet).



"Staadionil on kohti umbes 1500. Esialgu paiskasime müüki 750, millest esimese kahe tunniga oli juba ligi 100 ostetud. Tagantjärele tuleb tunnistada, et staadion jääb selleks mänguks päris kitsaks," nentis Pruuli.

Kuid enam staadionit vahetada ei saa. Pealegi on paidekad Pärnu rannastaadioni koostööga seni väga rahule jäänud.

Pruuli lisas, et kokku pääseb euromängule suvepealinnas 1200-1300 inimest. Rohkem kui 750 ei julgetud esialgu pileteid müüki lasta, sest Euroopa jalgpalliliit UEFA pole veel täpsustanud enda delegaatide arvu. On võimalik, et distantseerumisreeglite tõttu tuleb ametnikele jätta kaks-kolm meetrit vahemaad, mis omakorda vähendab tribüünil jällegi istekohti.