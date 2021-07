AMETLIK | Ragnar Klavan liitub Paide Linnameeskonnaga

„Ragnari liitumine Paidega on nagu ilus muinasjutt, just nagu tema teekond väiksest Viljandist maailma absoluutsesse jalgpalli tippu Liverpooli. Mäletan siiani selgelt uhkusest pakatavaid külmavärinaid, kui tuli teade, et enamikele uskumatuna tundunud üleminek tõesti teoks sai. Loomulikult oli selles omajagu õnnelikke kokkusattumusi, aga siiski eelkõige Ragnari eestlaslikku töökust, tarkust ja raudset võitlusvaimu, mis kõik looritatud tohutu pühendumisega. Ragnari liitumine Paidega on selle muinasjutulise teekonna ilus jätk. On loomulikult suur au ja privileeg, et Ragnar liitub just Paide Linnameeskonnaga, aga kuna Raku on osa meie kõigi südamest, siis see on tegelikult pidupäev igale Eesti spordisõbrale," kirjeldas Paide Linnameeskonna direktor Veiko Veskimäe Eesti jalgpalli ajaloo üht suurimat üleminekut.