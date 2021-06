Jürgen Henn võidu käest andmisest: kõikidel võib juhtuda, kuid me ei saa seda aktsepteerida

„Väljaku kõrvalt tundus, et on 3:0 ja mäng justkui tehtud. Paidel ju väga palju võimalusi ei olnud. Arvan, et vahetustega tekkis meeskonnal tunne, et on vaja lihtsalt lõpuni mängida,” raputas Henn ka endale veidike tuhka pähe. „Kui tugevate vastaste vastu 10 protsenti jalga gaasipedaalilt ära võtta ja kusagilt lüüakse üks tagasi, siis võib kõike juhtuda. Emotsionaalsusel on jalgpallist nii suur osa, et kui hakatakse tunnetama teise meeskonna ärevust, siis võib kõike juhtuda. EM-ilgi on näha, et tehakse imelisi tagasitulekuid.”